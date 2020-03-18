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Başbakan Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı... "Emperyalizme karşı zafer"

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Başbakan Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı... "Emperyalizme karşı zafer"
Başbakan Tatar'dan Çanakkale Zaferi mesajı... "Emperyalizme karşı zafer"

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle mesaj yayımladı; bu zaferin Türk milletinin emperyalizme, esarete, topraklarını ele geçirmek isteyenlere karşı zaferi olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar,  UBP basın bürosundan yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin kendisinden çok daha fazla imkanlara sahip olanlar karşısında azim ve kararlılıkla her şeyi başarmaya muktedir olduğunun göstergesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun habercisi olduğunu belirtti.

"Kıbrıs Türkü ile Çanakkale Savaşlarının pek çok bağı vardır" diyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin, Çanakkale direnişini, Kurtuluş Savaşı’nı kendine rehber edinerek, varoluş ve özgürlük mücadelesi vermiş, kendi devletini kurduğunu anlattı.

Tatar, "İnanıyorum ki, bu millet dün olduğu gibi bugün de zor günleri,  birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacak, mutlaka çok daha güzel günlere ulaşacaktır" diyerek Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutladı ve tüm şehitleri, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanları rahmet ve şükranla andı.

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