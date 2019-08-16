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Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

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Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi.
Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Başbakan Ersin Tatar, BRT'de katıldığı TV programında 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkındaki soruya "Aday olmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Tatar, KKTC’yi yok sayan bir anlaşmanın kabul görmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs sorunun kritik bir süreçten geçtiğini ve ekonomik olarak da halkın beklentilerine cevap vermek için UBP-HP koalisyon hükümeti olarak icraata yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Tatar, parlamentoda milletvekillerinin de yeni yasalara destek vermesi ile bu başarının sağlanabileceğini, bakan veya milletvekili herkesin kendi gözünde aynı olduğunu vurguladı.

Kabinede bir değişiklik olup olmayacağının sorulması üzerine de Başbakan Ersin Tatar, “Kabinede bir değişiklik olacak demedim ama ileride bakanlıklar da değişebilir. Bu bir nöbet değişimidir. Benim için her milletvekilim bakan kadar değerlidir” dedi.

2020 yılında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağının sorulması üzerine de UBP Genel Başkanı Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

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