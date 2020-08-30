Başbakan Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı duası

Başbakan Tatar'ın seçime az kala bir dergahta dua etmesi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Başbakan Tatar'ın seçime az kala bir dergahta dua etmesi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Bir dergah olduğu anlaşılan yerde Başbakan Tatar'ın dualar okunurken seçim için dua etmesi çok tartışıldı....

İşte o görüntüler: