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Başbakan Tatar’dan Mısır, Yunanistan, GKRY Fransa ve BAE'nin Ortak Bildirisine Tepki

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Başbakan Tatar’dan Mısır, Yunanistan, GKRY Fransa ve BAE'nin Ortak Bildirisine Tepki
Başbakan Tatar’dan Mısır, Yunanistan, GKRY Fransa ve BAE'nin Ortak Bildirisine Tepki

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı olduğunu, bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyeceğini belirtti.

Başbakan Tatar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır , Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dün ortak bildiri yayınlayarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını eleştirmelerinin gerçekçilik ve işbirliği anlayışından uzak, çağdışı düşmanca bir yaklaşım olduğunu” söyledi.

Tatar, “Tüm dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken bazı güçlerle onların bölgemizdeki uzantıları Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını gasp etme planlarını sinsi bir şekilde iler götürmeye çalışıyorlar.”dedi.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’le hiçbir alakası bulunmayan Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır’la bir araya gelerek Türkiye ve KKTC aleyhtarı ortak bildiri yayınlamalarının bu kötü niyetli planlarının bir unsuru olduğunu da kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Bu ülkelerin ortak bir bildiri yayınlayarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını eleştirmeleri, gerçekçilik ve işbirliği anlayışından uzak, çağdışı düşmanca bir yaklaşımdır.

Kimileri, Türkiye bölgedeki çıkar hesaplarını bozdukça düşmanlık dozunu artırmaktadır ama bunun ne kendilerine ne de bölgeye bir faydası yoktur.

Yapılması gereken işbirliği yoluna gitmektir.  Yapılması gereken , Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin bölgedeki haklarını göz ardı etmemektir.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi’nin Doğu Akdeniz konusunda yapmaları gereken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile art niyetsiz diyaloğa girmeleridir.

Şu bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de Rumlar kadar hakkı vardır ve bunu göz ardı eden yaklaşımlara asla boyun eğilmeyecek, Anavatan Türkiye’nin desteği ile haklı yolumuzda yürümeye devam edeceğiz”.

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