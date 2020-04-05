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Başbakan Tatar’dan yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere mesaj: “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalım”

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Başbakan Tatar’dan yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere mesaj: “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalım”
Başbakan Tatar’dan yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere mesaj: “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalım”

Başbakan Ersin Tatar, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş olalım” dedi.

 

Başbakan Ersin Tatar, bugün İngilizce olarak kaleme aldığı sosyal medya mesajında, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

 

Tatar, “mesajını, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak değil, baba, oğul, koca, komşu ve arkadaş olarak da yayınladığına” vurgu yaparak, koronavirüsün etkilerinden dolayı üzüntü duyduğunu paylaştı.

 

Birleşik Krallık'ta, en az 33 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybetmesini ve birçok kişinin hastanede kritik durumda mücadele vermesini endişe ile izlediğini belirten Başbakan Ersin Tatar, Londra’da tüm koronavirüs kurbanları için mevlit okutulacağına dikkati çekti ve “Kıbrıs 'ta, Türkiye' de ve dünyanın dört bir yanındaki bu korkunç virüsün diğer tüm kurbanları için de dua edilmesi” çağrısında bulundu.

 

Tatar, sağlık çalışanlarının kahramanlığına bir kez daha dikkat çekerek, “bu salgın sırasında çalışan herkese saygı gösteriyorum. Pek çok kişi başkalarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atıyor. Doktorları ve hemşireleri, bakım çalışanlarını, acil servisleri, devlet memurlarını ve topluma gerekli hizmetleri sunmak için şahsi güvenliğini feda eden kişileri selamlıyorum” dedi.

 

Başbakan Tatar, mesajında teknolojik imkanların kullanılarak akraba ve dostlarla düzenli temas halinde olmanın özellikle yalnız yaşayanlar için önemine vurgu yaptı ve onların her gün aranmasının onları sevindirmek için gerekli olduğunun altını çizdi.

 

Tatar, herkesi “iyi bir komşu ve iyi bir vatandaş” olmaya da çağırdı.

 

Tatar, mesajını “Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele yıllarında olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri aşacağına inanıyorum. Allah hepimizi gözetlesin, acı çeken herkese güç ve sabır versin. Daha güzel günler gelecek” diyerek tamamladı.

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