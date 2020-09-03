Başbakan Tatar'ın BRT'deki programı eylem nedeni ile yapılamadı!

BRT’de örgütlü sendika Başbakan Tatar'ın katılacağı program öncesinde stüdyoya girdi, ‘şok eylem’ ilan etti, Başbakan Ersin Tatar’ın katılacağı ‘Basın Odası’ programı ise yapılamadı.

Sendika kurumda sorunlar çözülmediği sürece Başbakan Tatar'ın katılacağı programlarda ayni uygulamayı yapacağını duyurdu.

Olaylar sırasında Polis mensupları da BRT’ye gelirken ‘Basın Odası’ programı, program yapımcılarının önerisi ile iptal edildi. Daha sonrasında Başbakan Ersin Tatar BRT kurumundan ayrıldı.

BRT’de bir süredir ‘toplu sözleşme’ ile ilgili özellikle ‘akitli’ personel ile yönetim arasında sorun yaşanıyordu.

KKTC'de 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve Başbakan Tatar'da iktidardaki UBP'nin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı.