Başbakan Tatar'ın kaleme aldığı kitabının İngilizce versiyonu "I NEVER GAVE UP" Girne'de tanıtıldı

Başbakan Ersin Tatar'ın kaleme aldığı "Asla Vazgeçmedim" adlı kitabının İngilizce Versiyonu, I NEVER GAVE UP" Girne'de düzenlenen etkinlikle yaşamlarını ülkemizde sürdüren İngiliz Vatandaşlara tanıtıldı.

Tanıtıma Başbakan Ersin Tatar da katılarak konuklara İngilizce hitap etti.

Kitabın tercümesine katkı koyan Gazeteci Stephen Day, gecede yaptığı konuşmada, Ersin Tatar'ın ülkedeki İngiliz Vatandaşlarla uzun yıllardır güzel bir dostluğu bulunduğunu hatırlattı.

Katılımcılara Tatar'ın kitabını okumalarını tavsiye eden Stephen Day, Ersin Tatar'a seçimlerde başarılar diledi.

Başbakan Ersin Tatar da hayatlarını burada yaşamayı tercih eden İngiliz vatandaşlarla bir arada olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kitabının hayatından kesitlerle temelde Kıbrıs Sorununu anlattığını belirten Tatar, "Kitabımda da anlatmaya çalıştım. Hayatımız bir mücadele içinde geçti" dedi.

Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş mücadelesine İngiliz Vatandaşların da tanıklık etmekte olduklarına işaret eden Tatar, " Kıbrıs'ta gerçekler üzerine bir çözüm olması gerektiğini her zaman söyledik. Bunu kitabımda yazdım. Geçmişten çıkarılacak derslerle ancak yeni bir anlaşma sözkonusu olabilir" diye konuştu

KKTC'nin modern bir ülkenin sahip olduğu birçok unsura sahip olduğuna vurgu yapan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı'nın Türkiye'nin güvencesi altında geleceğe yol almaya devam edeceğini ifade etti.

Tatar " Kıbrıs Türk Halkı gelecekte daha fazlasını hak ediyor. Uluslararası kamuoyuna sesimizi daha çok duyurmak istiyoruz. Ambargoları hak etmiyoruz. Özgürce yaşamayı hak ediyoruz. Sesimizin duyulmasına, burada yaşamayı tercih eden, bizi yakından tanıyan siz dostlarımızın katkıları bizler için çok önemli ve değerlidir" diye konuştu.

Tatar'ın kendisine has üslubu ile "60 yaşıma bastım ama kendimi 60 yaşımda hissetmiyordum. Enerjim yerinde. Pandemi üzerinden eleştiri yapıyorlar. Pandemi olsa da asla pas etmeyeceğim" sözleriyle İngilizlerin alkışını aldı.

Tatar, Pandemi sürecinde adlıkları kararları takdir eden çok sayıda İngiliz Vatandaşın da, kendi ülkeleri yerine KKTC'de kalmayı tercih ettiklerine vurgu yapan Tatar, "Sizlerle birlikte olmak benim için çok anlamı. Kitabımla ilgili görüşlerinizi merakla bekliyorum" dedi.

İngiliz Vatandaşların sorularını da yanıtlayan Başbakan Tatar, bir soru üzerine "KKTC'nin siyasi tanınması en büyük dileğim" yanıtı verdi.

Tatar, " Kıbrıs'ta İki devlet zaten var.. Federal çözüm mümkün görünmüyor. Belki konfederal bir yapı ya da yanyana iki devlet olarak, dost iki komşu gibi yaşamaya devam edebiliriz" diye ekledi.

Gecenin sonunda Başbakan Ersin Tatar, kitabını İngiliz Konukları için imzaladı.