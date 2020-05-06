Başbakan Tatar’ın telefon görüşmesini yayan 2 şahıs serbest

Başbakan Ersin Tatar’ın yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kayıt edip yaydığı tespit edilen iki kişi haklarında dava okunarak serbest bırakıldı.

Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’de sakin F. Z. K. ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kayıt edip eşinin arkadaşı olan ve Kıbrıs’ta bulunan zanlı İ.S.G’e Whatsapp üzerinden göndermesinin ardından, İ.S.G’nin de aynı kaydı daha sonra arkadaşı A.E.’ye iletmesi üzerine şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Polis tarafından tutuklanan iki kişi haklarında dava okunarak serbest bırakıldı.

Zanlılar İ.S.G ve A.E Özel Hayatın ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanmış ve aleyhlerinde üç gün tutukluluk emri alınmıştı.