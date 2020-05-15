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Başbakan Tatar:Sağlık altyapısı güçlendirildi

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Başbakan Tatar:Sağlık altyapısı güçlendirildi
Başbakan Tatar:Sağlık altyapısı güçlendirildi

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kovid-19’la başarılı bir mücadele verildiğini  belirterek, 25 gündür ülkede herhangi bir vaka görülmediğini belirtti.Rehavete kapılmadan normalleşme çalışmalarını sürdüreceklerine belirten Başbakan Tatar, halkın maskeli ve temkinli yaşama alışması gerektiğini ifade etti.

Programda Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) gönderdiği mektubu da anımsatan Başbakan Tatar , DSÖ’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin virüs ile başarısını tutanaklara geçmesini talep ettiklerini belirterek, KKTC’de son hastanın da taburcu edildiğini, 108 vaka olarak tespit edilen virüsün tamamen bittiğini vurguladı.

Kovid-19 salgını döneminde  hükümet olarak aldıkları önlemleri  de anlatan Başbakan Tatar ,  bu süreçte salgının ilerlemesi göz önünde bulundurularak, sağlık alt yapısının güçlendirildiğini belirtti.

Başbakan Tatar ,ikinci bir salgın olması durumunda  hem hükümet  hem de halk olarak virüse karşı daha hazırlıklı olduklarını  kaydetti.

“Şu anda 170 tane yatağın pandemi için hazır vaziyette olduğunu,  160 yatak kapasiteli  Girne Amerikan Hastanesi’nin de devlet tarafından alındığını belirten Başbakan Tatar , hastanenin 3-4 aya kadar hazır ollcağını düşündüğünü belirtti.

Başbakan Tatar  Pile ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak Bakanlar Kurulu’nun Pile ile ilgili henüz  net bir karar üretmediğini ifade etti.  bölge halkının Rum tarafı ile temas halinde olmasından dolayı bulaş riskinin yüksek olduğunu dile getiren Tatar ,  Pile ile ilgili çok ciddi düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Tatar Bakanlar Kurulu’nda Kovid-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1 Haziran’dan itibaren İngiltere’den getirilerek, KKTC’de defnedilmesine izin verilmesi yönünde karar üretirldiğini de belirterek,  özellikle İngiltere’deki çalışma izinli KKTC vatandaşları ile yabancı uyrukluların KKTC’ye gelme yönünde çok talep olduğunu, bunların değerlendileceğini kaydetti.

 

 

Toplu taşımacılığın ne zaman açılacağı yönündeki bir soruya karşılık olarak ise Başbakan Tatar,net birşey söyleyemeyeceğini ancak Eylül sonrası olabileceğinin düşündüğünü kaydetti.

Başbakan Tatar  hükümetin ekonomiyi canlandırmak için çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, hükümetin bugüne kadar aldığı tebdirler, Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığı temaslar ve Merkez Bankası’nın piyasaya süreceği bir buçuk milyar  ile ekonominin canlanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Tatar, “bizim  bütçeye bağlı kalmamız lazım. Bir takım kaynak arayışlarımız var. Şu anda sürecin nasıl gideceğini bilmiyoruz ama ben inanıyorum ki Haziran ayından sonra toparlanma olacaktır, bir takım yol haritaları belli olmaya başladı. İç borçlanma yöntemiyle bu süreci yöneticeğiz” dedi.

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