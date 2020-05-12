Başbakan Tatar:Tarih, tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hemşirelerimizi altın harflerle yazacaktır

Başbakan Ersin Tatar sosyal medya hesabından 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında;

‘Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü…

Ülkemizin Covid-19’la mücadelesinde halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, kaydettiğimiz başarıda büyük rolü olan hemşirelerimizi gün dolayısıyla bir kez daha candan kutlarım.

Tarih tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hemşirelerimizi altın harflerle yazacaktır.

Tümünü en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor, sağlık ve başarılar diliyorum.’ dedi.