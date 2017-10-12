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Başbakan telefonla BRT Ana haber bültenini arayarak tarihi belirledi!

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Başbakan telefonla BRT Ana haber bültenini arayarak tarihi belirledi!
CTP Genel Başkanı Erhürman'ın 7 Ocak'ı işaret eden "erken seçim" tarihi sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün, BRT Ana Haberleri'ne telefonla bağlanarak seçim tarihi için onay verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, erken seçim için “7 Ocak 2018 Pazar” gününü önerdi. Erhürman, BRT’de katıldığı programda Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı “tarih belirle” çağrısına 7 Ocak önerisiyle yanıt verdi.

ÖZGÜRGÜN: HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

CTP Genel Başkanı Erhürman'ın 7 Ocak'ı işaret eden "erken seçim" tarihi sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün, BRT Ana Haberleri'ne telefonla bağlanarak, "tarih verildi, halkımıza ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

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