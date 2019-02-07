Başbakan Tufan Erhürman Akdoğan’da yapılan Halk Buluşma toplantısında bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor.

Başbakan Tufan Erhürman Akdoğan’da yapılan Halk Buluşma toplantısında bölge halkına hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor.

Erhürman’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bazı milletvekilleri eşlik ediyor.



