Başbakan Tufan Erhürman Ankara'da

Erhürman'ı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve TC üst düzey yetkilileri karşıladı.
Başbakan Erhürman ve heyeti 5 Eylül Çarşamba günü TC cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Erhürman'ı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve TC üst düzey yetkilileri karşıladı.
Başbakan Erhürman ve heyeti 5 Eylül Çarşamba günü TC cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
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