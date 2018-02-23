Başbakan Tufan Erhürman Basın toplantısı düzenliyor.. CANLI Aktarıyoruz

Başbakan Tufan Erhürman Basın toplantısı düzenliyor

İşte satır başları;

HER HAFTA BASIN TOPLANTISI

Başbakan her hafta sonuna doğru basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Başbakan önce Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklama yapıyor.

Her hafta Cumhurbaşkanı ile düzenli görüşmelerim olacak.

Ayda bir kez 4 parti lideri Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

DOĞAL GAZ

Kıbrıslı Türkler bu unsurlardan pay alacak değil bu konuda karar verecek bu konuyu yönetecek iki asli unsurdan biridir. Kıbrıslı Türkler bu konuda karar verme süreçlerinde iki asli ve siyasi eşit taraftan biridir.

Durumun doğru tespiti fonda para birikecek alacak şeklindeki yaklaşım doğru değil, doğru çözüm iki komite oluşturulması ve süreci tarafların birlikte yönetmesidir.

Hükümet olarak Dışişleri Bakanı'nı görevlendirdik sürece aktif müdahil olması için bu konu basında da yer aldı.

BÜTÇE

Bütçe ile ilgili çalışmalar Bakanlar Kurulu'nda tamamlandı ve meclise sevk edildi. Umarım ki komitedeki görüşmeler uzamaz. Bu bütçenin ana omurgası UBP-DP döneminde ortaya çıkmıştır. Elbette Meclis Genel Kurul aşamasında daha uzun sürebilir. Komite safhası daha hızlı geçirilmelidir. Bir an önce bu bütçenin geçmesine ihtiyaç var.

Bütçede 83 Milyonluk artış var. Bu artıştaki esas sebep DPÖ'nün öngördüğü TÜFE'de sapma oldu. 5,1 olarak öngörülen TÜFE 7 oldu. Temmuz öngörüsünde revize edildi. Bu 65 milyon fark yarattı. 11,875 Milyon liralık artış yeni projelerle ilgili artış oldu. 6 Milyon da yedek ödenek konulmuştur. Bunun toplamı 83 milyon liradır.

YENİ PROJELER

BRT'nin karşısındaki 200 dönüm araziye Lefkoşa'da büyük bir park yapılacak. Lefkoşa Kent Parkı için 1 milyon kaynak ayrıldı. İstatistik Kurumu'nun kurulması için çalışmalar zaten yapılmıştı. Bu çalışmayı Meclise sevk edeceğiz ve kurumu kuracağız. Nüfus sayımına ihtiyaç var. Özellikle Belediye katkıları için bu sayım önemli bütçeye 5,5 milyon TL ödenek konuldu. Mustafa Çelik Kapalı Spor salonu için 1 milyon ayrıldı. Alevi Kültür Merkezi, Cem evi için bütçeye 3 milyon TL konuldu.

Hükümet Müşavirliğinin kaldırılması ile ilgili yasa geçmeden önce yeni müşavir yaratamama adına atamalar yaratmayacak ama bu bize dezavantaj yaratıyor bu da Başbakanlık Denetleme Kurulu'nda oluyor. Soruşturmaları BBDK kurulu ya da özel soruşturmacı atanmak suretiyle yapılacak. Bu konuda kararlılık sürüyor.

Hukuka aykırı işlemler konusunda ilk bakanlar kurulu toplantısında tüm Bakanlara talimat verildi. Her bir Bakanlık kontrollere başlandı. Vatandaşlıklar ile ilgili denetim İçişleri Bakanlığı'nda başladı, T izinleri de denetlenmeye başladı. Buradan çıkan sonuçlara göre Bakanlar Kurulu iptalleri yapacak.

BELEDİYELER

Belediyeler ile ilgili Bakanalr Kururlu'ndan yasa tasarısını Meclise havale ettik. Bu sadece Belediyeleri batırmaksızın Belediyeler Reformunun yapılması için yapılmıştır. Bu dönemde Belediyeler Reformu yapılacak.

Somut örneğini Yenierenköy Belediyesi'nde görüyoruz. İki ayaklı sorun yaşıyoruz. Bir taraftan çalışanlar ödenmiyor diğer yandan belde halkına hizmet götürülmüyor.

Çalışma başlattık merkezi düzeyde. Belediyeler Yasası bu konudaki maddeler çerçevesinde kısa vadeli çözüm çalışması sürdürürken ikinci aşaması için de düğmeye bastık Belediyeler Reformu'nun pilot projesi olarak belki de burada hayata geçireceğiz.

SAĞLIK

Sağlıkla ilgili bir yasa tasarısı geçirdik bu tasarı ile hemşirelerle konusunda çok ciddi bir sayı artırımı olanığı yakaladık. Çok ciddi sayıda yeni hemşire istihdam etme imkanı yakaladık.

EK MESAİ

Fazla mesailer ile ilgili üç yerde yoğunlaşma var. Sağlık, gümrük ve Güvenlik ile ilgili alanlarda yoğunlaşma var. Bu iç alanda insan kaynakları çalışması yapılacak ve vardiya dahil her türlü çalışma yapılacak. Elimizdeki kaynakların daha fazla verimli kullanılması konusunu masaya yatıracağız. Bu üç alanda fazla mesailerin %80'i burada gerçekleşiyor. Bu üç alandaki çözüm bizi bütçe anlamında rahatlatacak.

ATAMALAR

Atanacak kişi müşavirlik hakkı elde edemeyecek, bu dönem görevden alınan kişi de müşavir hakkı kazanamayacak. Dışarıdan gelme durumunda ise müşavir olunamayacak. Şu an yapılan atamalar bu şekilde yapılıyor. Atamalar yeni müşavir yaratmayacak. Yasa tamamlanmıştır. Teknik Kuruldan geçmesi gerekiyor. Bütçe biter bitmez meclise sevk edilecek.

Bertan Toka ve Hasan Alicik Başbakanlık müsteşarı olarak atandı.

Kabuller ve ziyaretlerle ilgili haber yaptırmadım. Merkezi cezaevini ziyaret ettim. Şikayet dilekçeleri vardı bunları gündeme getirdim. Mahkumları da ziyaret ettim.

Cezaevinin 271 kişilik kapasitesi var ama 540 kişi var şu anda. Yıl sonuna kadar yeni cezaevi tamamlanacak. 196 gardiyan çalışıyor. 21 yaş alında 34 kişi var bu üzücü bir şey. Daha üzücü olanı 1/3'ü uyuşturucu ile ilgili suçlardan içeride.

Kalkanlı'da AMATEM kurulacak. Kalkanlı'da Rehabilatasyon Merkezi ve AMATEM birlikte Kalkanlı'da kurulacak. Sicil affı konusunda öncelik verilecek.

Lefkoşa surlariçi ve Mağusa Maraş bölgeleri uyuşturucu ile ilgili mücadele için pilot bölge olarak seçildi.

Cezaevi Danışma kurulunun kurulması konusunu bu hafta Bakanlar Kurulu'na getireceğiz.

BET OFİSLERİ

Bu ofisler ile ilgili raporlar istedim. Çarşamba akşamı 5 şirket ile Başbakanlıkta görüştüm. Ülkemizde 52 adet müşterek bahis evi var. 657 personel çalışıyor. Bin civarında bu sektörde çalışan personel olduğu ortaya çıktı.

Bu izin karşılığında 31,725,000 TL spor fonunda aktarılıyor. 3,7 milyon stopaj ve 4,5 milyon dolar hizmet vergisi tahsil ediliyor.

1000 kişi civarında çalışan ve bu kadar da gelir var. 21 yaş alı kişiler bu evlere giremez. 100 m eğitim kurumlarından uzak olmalıdırlar.

Yapacağımız denetimlerde bu kurallara uymayanların anında kapatılacağını söyleyim. Bu konuda çok ciddi ve sıkı şekilde denetimler yapılacak.

Sayının azaltılması konusunda hem fikir olduk.

40'lara kadar bu evler azaltılacak bu konuda ortak bir görüşe ulaştık.

SANAL BAHİS internet üzerinden oynanan bahis konusunda yasal düzenleme başlatacağız. Casinoların içerisinde de bet ofisler varmış. Casinolara KKTC vatandaşların girişi var. Casinolar ile ilgili çok ciddi denetimler yapılacak. KKTC yurttaşlarının oralara girmemesi için denetimler sıklaşacak.

KİRALIK ARAÇLAR

Kiralık araç sahipleri ile görüşülerek bu karalar alındı.

TAŞKENT KOOPERATİFİ

Polis devreye girdi tek tek tanıkları dinliyor.

YÖDAK

YÖDAK yasasındaki sıkıntıları görüştük. YÖDAK yasa tasarısı hazırlanacak. YÖDAK'ın fiziksel koşulları da iyi değil.