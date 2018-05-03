Başbakan Tufan Erhürman, bu kez baltayı taşa vurdu

En ciddi konularla ilgili olarak bile sadece facebook'tan açıklama yapmayı alışkanlık haline getiren Başbakan Tufan Erhürman, bu kez baltayı taşa vurdu.

Elektriğe yapılan %14'lük zammı açıklamaya çalışırken bunun aslında geçmiş hükümetin suçu olduğunu ima eden Erhürman'a 10'larca tepkili yorum geldi.

Yandaşları sessiz kalıp bu açıklamayı görmezden gelince, yaptığı paylaşımın altında 10'larca tepkili yorum birikti...