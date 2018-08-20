Başbakan Tufan Erhürman, halka sesleniş konuşması yaptı

Başbakan’ın konuşması; BRT aracılığıyla tüm ulusal kanallardan da canlı yayınlandı.

Başbakan Tufan Erhürman, ekonomik dar boğazdan geçildiğini belirterek hep birlikte hareket edilerek sorunların daha kolay aşılacağını belirtti.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara değinerek 6 ay önceki döviz kuru ile dünkü döviz kurlarını karşılaştıran Erhürman, dövizde son zamanlarda çok ciddi bir artış yaşandığını ve bunların piyasaya etkisinin çok ağrı olduğunu söyledi.

Dövizin yükselişi ile hayatın pahalılaştığını ve alım gücünün ciddi düştüğünü söyleyen Başbakan Erhürman, ülkedeki krizi fırsata dönüştürmek isteyenler çıkması halinde ise bunların en ağır şekilde cezalandırılacağını vurguladı.