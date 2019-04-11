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Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti

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Başbakan Tufan Erhürman, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın daveti üzerine ülkemize kültürel gezi düzenleyen Nafiya Horozoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ) heyetini kabul edip, görüştü.
Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyetini kabul etti

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmenin ardından, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Horozoğlu ve Başbakan Erhürman birbirlerine plaket takdiminde bulundu.

Görüşmede, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu da yer aldı.

HOROZOĞLU: MEMLEKETİMİZİN TARİHSEL VE KÜLTÜREL YERLERİNİ YAKINDAN TANIMAK İSTİYORUZ

Kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Başbakan Tufan Erhürman’a kendilerini kabul edip, görüştüğü için teşekkür etti.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sunduğu proje kapsamında, 12 kişilik bir heyetle, 1 haftalık kültürel bir gezi kapsamında KKTC’de olduklarını belirten Horozoğlu, birlik olarak amaçlarının memleketleriyle bağlarını güçlendirmek olduğunu ifade etti.

İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk gençlerin sıkça KKTC’ye gelseler dahi, tarihsel yerleri çok gezemediklerini işaret eden Nafiya Horozoğlu, bu nedenle de bu gezi aracılığıyla KKTC’yi kültürel ve tarihsel açıdan yakından tanımak istediklerini aktardı.

ERHÜRMAN: YURT DIŞINDA YAŞAYAN İNSANLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR

Başbakan Tufan Erhürman kabulde, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği üyelerine hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı.

Kısa süre önce İngiltere’ye yaptıkları ziyarette Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu ve diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini belirten Erhürman, İngiltere’de bu tip projeleri birlikte yürütmek adına görüşmeler yaptıklarını, bu projelerin ilk ayağı olarak da bu kültürel ziyareti değerlendirmek istediklerini bildirdi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, “ İngiltere’de doğup büyümüş olmak veya burada doğup büyümüş olmak bizim gözümüzde bir fark yaratmıyor” dedi.

Başbakan konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Biz istiyoruz ki Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde doğarsa doğsun ve nerede yaşamayı tercih ederse etsin Kıbrıs ile bağlarını hiç koparmasınlar. Bu bizim için çok önemlidir. Çünkü biz öyle çok geniş bir nüfusa sahip toplum değiliz. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkı sarılmamız lazımdır. Bu hem varlığımız açısından önemlidir. Hem de kültürümüzü ve geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak açısından önemlidir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’ni burada görmekten ötürü çok mutlu oldum.

Erhürman, bu tip projelere hep birlikte devam edeceklerini ifade ederken, daha fazla genci KKTC’de ağırlayıp, onlarla birlikte olmak istediklerini dile getirdi.

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