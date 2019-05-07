Başbakan Tufan Erhürman Meclis'te açıkladı, Protokolün 1 yıl olmasını Türkiye istedi

Başbakan Tufan Erhürman: 1 yıllık protokol Türkiye'nin önerisi

Erhürman "1 yıllık Ekonomik Protokol" imzalanması önerisinin Türkiye tarafından önerildiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "Sayın Fuat Oktay (TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı) ile görüşmelerde kendisi 'bunu (protokolü) daha kısa sürede yapalım, takibini daha kısa sürede yaparız' dedi. Bizim ilk sunduğumuz çalışma 3 yıllık bir çalışmaydı. Bu evrildi. Bugün yarın gelmesini bekliyoruz.

Elbette birçok madde de daha uzun vadeli olacak. Mayıs'ta protokol imzalanacak talebi benim bir iddiam değil, Türkiye tarafından istenen benim de kabul ettiğim bir takvimdir.

Sadece bir yıl protokol talebi kesin bir şey değildir. Protokole gidecek bazı şeylerin takvim süresi bir yılı aşan bir süredir. Örneğin 2010'dan beri protokolde olan İstatistik Yasası'nı biz 2019’da gerçekleştirdik.