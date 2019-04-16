Meclis Genel Kurulu toplantısında ülke gündemi konuşuluyor…... Başbakan Tufan Erhürman: Trafikteki kurallar herkes için geçerlidir

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplanan Genel Kurul’da ilk güncel konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “üniversiteler” konusunda yaptı…

Üniversiteler konusu öncesinde YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun kiraladığı araçla ilgili trafikte yaşananları değerlendiren Arıklı, polisin eğitime ihtiyacı olduğunu, vatandaşa bilgi vermesi gerektiğini savundu. Arıklı bunun yanında sorumlu mevkide olanların açıklamalarını dikkat gözeterek yapması gerektiğini belirtti.

Arıklı, Bilişim Yasası’nın gerekliliğini de yineledi.

Üniversitelerin durumunun sıkıntılı olduğunu ve giderek öğrenci sayısının azaldığını belirten Arıklı, KKTC’nin rekabet edebilirliğinin yavaş yavaş ortadan kalktığını savundu…

Erhan Arıklı’nın, Bertan Zaroğlu ile ilgili söylediklerine yanıt veren Başbakan Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü’nün ve polis memurlarının yaşanan tartışmalara yanıt verme şansının olmadığını ifade ederek, polisten aldığı bilgileri paylaştı.

Olayın, rutin kontroller sırasında gerçekleştiğini belirten Erhürman, olayın oluş şeklini anlattı…

Erhürman, “kiralık aracı kullanan kişinin hiçbir evrağı bulunmuyordu. Araç durduruldu, kimin adına olduğu araştırıldı, milletvekilinin değil, başka birinin adına kiralandığı söylendi polise. Polis de araca el konulması gerektiğini söyledi. Milletvekili bu benim adıma bir araçtır bildirimini yaptığı zaman da araç kendisine verildi. İki taraflı şikayetler yapıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor” dedi…

Başbakan Erhürman, trafikte, herkes için aynı kuralların geçerli olduğunu ve bu konuda dokunulmazlığın bulunmadığını söyledi.

Bu olayın ardından sosyal medya üzerinden paylaşımların tehlikeli boyuta ulaştığını belirten Erhürman, TC-KKTC ayrımı yapıldığını söyledi.

Erhürman, konu ile ilgili herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Sosyal medya aracılığı ile tehdit, hakaret ve sövmenin suç olduğunu da vurgulayan Erhürman, polisin mevzuatı uyguladığı zaman tehdit almasının, o polisi iş yapamaz hale getirildiğini söyledi.

Erhürman, “bu ülkede yaşayan her insan bizim kardeşimizdir” diyerek, TC KKTC ayrımının yaratacağı tehlikeye karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı’nın Üniversiteler ile ilgili yaptığı konuşmasına yanıt veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Türkiye yetkilileri ile gerekli çalışmaların yapıldığını, gerekli adımların atıldığını anlattı.

YÖK Başkanının adaya geleceğini, ancak tarihin netleşmediğini kaydeden Özyiğit, YÖK’e KKTC’deki üniversitelerde denetim yapma hakkı verildiğini söyledi.

Özyiğit, YÖK’ün denetim yapmasında sıkıntı olmadığını, bundan önceki dönemde denetim yapılmamasında sıkıntı olduğunu kaydetti.

Denetim Tüzüğü hazırlandığını ve YÖDAK’ın denetim yapmasının önünün açılacağını ifade eden Özyiğit, Yatay Geçiş Tüzüğü ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü anlattı.

BRTK