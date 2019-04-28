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Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 

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Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 
Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 

Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenlediği Turnalar 4. Kırsal Köy Etkinliğine katıldı. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte stantları gezip, yurttaşlarla sohbet eden Erhürman, yapılan el işi çalışmalarını yerinde inceleyip, bilgi aldı. 

Etkinlikle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, festivalin satış yapılan stantların yanında, özellikle el işleri açısından oldukça zengin bir festival olduğunu söyledi. 
Turnalar’ın küçük ve fazla bilinmeyen bir köy olduğunu kaydeden Erhürman, köyün bu festival aracılığıyla ülke genelinde kendini tanıtmaya başladığını dile getirdi. 

Festivalde gönüllü insanların çalıştığına ve özellikle de kadınların önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Başbakan, bölgenin Yörük kökenli insanların ikamet ettiği bir bölge olduğunu ve etkinlik aracılığıyla Yörük kültürü ile Kıbrıs kültürünün kaynaşarak sergilendiğini ifade etti. 

Başbakan Erhürman, etkinliğin hayat bulmasında emeği olan herkese teşekkür etti. 

Turnalar köyünde “Köy şehrin doğasıdır” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte; farklı kültürlere özgü danslar ve müzik dinletileri ile el değirmeni, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, kol hasırla odun kesimi, süpürge bağlama gibi gelenekler katılımcılara hatırlatıldı.

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