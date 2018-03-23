Başbakan Tufan Erhürman, yaz saati uygulamasının bu Pazar sabahı başlayacağını duyurdu

Başbakanlık’ta basının sorularını yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, Cumartesi günü Bakanlar Kurulu’nda yaz saati uygulamasıyla ilgili karar alınacağını ve saatlerin 25 Mart Pazar günü bir saat ileri alınacağını kaydetti.

Erhürman açıklamasında, daha önce saatlerin geri alınmasının engellenmesine de yasaya aykırı olduğu için karşı çıktıklarını ifade ederek, yasaya uygun olarak Pazar günü saatlerin bir saat ileri alınacağını belirtti.