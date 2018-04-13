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Başbakan Tufan Erhürman’ın Basına Konuşma Toplantısı bugün 14:30'da

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Başbakan Tufan Erhürman’ın Basına Konuşma Toplantısı bugün 14:30'da
Başbakan Tufan Erhürman’ın Basına Konuşma Toplantısı bugün 14:30'da

 

Başbakan Tufan Erhürman 13 Nisan 2018 Cuma günü saat 14:30’da basın toplantısı yapıyor.

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