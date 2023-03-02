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Başbakan Ünal Üstel: Afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz

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1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Ünal Üstel, "Her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
Başbakan Ünal Üstel: Afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel, “Deprem felaketinin yarattığı büyük acıları sarmaya çalıştığımız bugünlerde, bir doğa olayının, insan eliyle nasıl bir felakete dönüşebileceğine de üzülerek tanıklık ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, “Yaşadığımız coğrafya sayısız deprem ile yüzleşmiş ve deprem riski ile yaşamaya hazırlıklı olmamız gereken bir coğrafyadır” dedi.

“ALINMASI GEREKEN HER TEDBİRİ ALIYORUZ”

Üstel, “Hükümet olarak, yaşananlardan dersler çıkararak, eksiklerimizi gidermek ve yaşam alanlarımızı depreme hazır hale getirmek için hiç zaman kaybetmeden gerekli tüm adımları atmaya başlamış durumdayız” açıklamasını yaparak, şöyle devam etti:

“Ülkemizde yaşanan doğal olayların birer felakete dönüşmemesi için siyaset üstü bir anlayışla hareket ederek, konuya paydaş tüm kesimlerin ve bilim insanlarının önerileri doğrultusunda yapılarımızı ve hazırlıklarımızı yeniden gözden geçiriyor ve alınması gereken her tedbiri alıyoruz.

Başta deprem olmak üzere tüm doğal afetlere hazırlıklı olmak, halkın bilinç düzeyini yükseltmek, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra sivil toplum örgütlerimizin ve her bireyin görevidir.”

“HER ALANDA AFETE HAZIR BİR ÜLKE HALİNE GELMEMİZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Üstel, “Okullarımızın önemli bir bölümünün ilk aşama, denetimlerini tamamlamak üzereyiz. Okullarımızın ardından hastaneler ve diğer kamu kurumları ile bu süreç devam edecektir. Bu bilinç ve duyarlılıkla bireyden topluma, her alanda afete hazır bir ülke haline gelmemiz için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜSTEL’DEN ‘ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ’ VURGUSU  

“Halkımızla birlikte, ortak akıl ve iş birliği içerisinde tüm sıkıntıların ve sorunların üstesinden geleceğimizi biliyorum” diyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“1-7 Mart Deprem Haftası’nın deprem bilincinin artırılmasına yönelik önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm insanlarımıza Allah’tan rahmet, halkımıza ve milletimize başsağlığı, tüm insanlığa afetsiz günler diliyorum.”

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