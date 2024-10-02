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Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da resmi temaslarına bugün başladı.

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Üstel, ziyareti kapsamında, ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.
Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da resmi temaslarına bugün başladı.

Üstel’e, Eşi Zerrin Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve bürokratları eşlik etti.

Heyeti ile birlikte Aslanlı Yol’da yürüyen Üstel, Ulu Önder Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Ardından da Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Üstel Anıt Özel Defteri’ne şöyle yazdı:

Atam,

Biliniz ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak, mensubu olmaktan büyük gurur duyduğumuz yüce Türk ulusu için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

İnandığımız yolda, ilke ve devrimlerinizin ışığında, gösterdiğiniz hedeflere doğru, azimle yürümeye devam ediyoruz.

Bu kutlu yürüyüşte, ideallerinizi her zaman olduğu gibi en değerli rehberimiz olarak görüyoruz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal sorumluluğu, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve gücüyle layıkı ile yerine getireceğimizden emin olunuz.

Bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetlerimizi sonsuza dek yaşatacağız. Milletçe her türlü zorluğun üstesinden gelerek, daha aydınlık yarınlara mutlaka ulaşacağız.

Atam, rahat uyuyunuz, emanetiniz, emanetimizdir. Bu müstesna gün vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, tüm kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

Üstel, ziyareti sırasında Anıtkabir Müzesini de inceledi.

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