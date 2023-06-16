Başbakan Ünal Üstel: Ara seçimi kazanacağımızdan eminiz

Başbakan Ünal Üstel, Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’nün ara seçimler ile ilgisi olmadığını kaydederek, bunun ülkenin ve halkın ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma olduğunu belirtti. Üstel ayrıca, “Ara seçimi kazanacağımızdan eminiz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, BRT TV’de yayınlanan 'Manşet+' adlı programa katılarak gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

“EKONOMİK VE MALİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ’NÜN ARA SEÇİMLER İLE İLGİSİ YOKTUR”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’nden bahseden Başbakan Ünal Üstel, “Bu protokolü yaparken ülkemizin ihtiyacı olduğu için yapıldı, yapılacak seçimler ile ilgisi yoktur” dedi.

“İSTİKRARIMIZ NETİCESİNDE YAPTIKLARIMIZ ORTADADIR VE ÇOK KISA BİR ZAMANDA HEDEFLERİMİZİN HEPSİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

Ülkenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye ve KKTC heyetlerinin ortaya koyduğu bir Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü’nün ortaya çıktığını belirten Ünal Üstel, “Bizim istikrarımız neticesinde yaptıklarımız ortadadır ve çok kısa bir zamanda hedeflerimizin hepsini yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

Üstel, “Biz halkın ihtiyaçlarına cevap veren şekilde çalışmalarımızı başlattık. 25 Haziranda'ki ara seçimi biz kazanacağız…” ifadelerini kullanarak, böylece hedeflerine çok daha hızlı şekilde ulaşacaklarını kaydetti.

“YAŞANAN TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN AÇIKLADIĞIMIZ HİÇBİR PROJEYİ DURDURMADIK”

Bir sene içerisinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen açıkladıkları hiçbir projeyi durdurmadıklarının da altını çizen Üstel, “Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, döviz dalgalanması, asrın felaketinde dahi durmadık” dedi.

Alsancak-Girne yolunun bütün büyük beldelerin kullandığı bir yol olduğunu ifade eden Üstel, “Yıllarca yapılmamıştı biz 2. etabını bitirdik 3.’ye geçtik. Bunun gibi acil tüm projeleri yapacağız” şeklinde konuştu.

“ARA SEÇİMİ KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİZ”

25 Haziran'da yapılacak olan ara seçimleri kazanacaklarına emin olduğunu kaydeden Üstel, çalışmalarının ise istikrarlı bir hükümet ile daha ileriye gideceğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel son olarak, bayram tatilinin 9 güne yükseltilip yükseltilmeyeceğine gelecek hafta yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında karar verileceğini söyledi.