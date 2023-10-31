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Başbakan Ünal Üstel, Balkan Pist Şampiyonası’nda Madalya Kazanan Emre Kaplan’ı Kabul Etti

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Başbakan Ünal Üstel, Balkan Pist Şampiyonası’nda Madalya Kazanan Emre Kaplan’ı Kabul Etti
Başbakan Ünal Üstel, Balkan Pist Şampiyonası’nda Madalya Kazanan Emre Kaplan’ı Kabul Etti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Milli Takımı ile Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası’na katılarak, Team Sprint Kategorisi’nde Balkan üçüncüsü olmayı başaran Emre Kaplan’ı  kabul etti. Kabulde Başbakan Üstel’e, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da eşlik etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Emre Kaplan’ı elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti ve şunları söyledi:

 “Sporcumuz Emre Kaplan, Balkan Pist Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansıyla ülkemizi gururlandırmıştır. Genç sporcularımızın yurt dışında uluslararası  spor müsabakalarında elde ettikleri başarılar devletimizin dünyayla kucaklaşması adına çok önemlidir. Hükümet olarak sporcularımızı önemsiyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan Avrupa Bisiklet Şampiyonası’na da katılacak olan Emre Kaplan’ın şampiyonaya  en iyi şekilde hazırlanması adına elimizdeki imkanları seferber edeceğiz.  Emre Kaplan’ın Avrupa Bisiklet Şampiyonası kamp çalışmaları için gerekli olan desteği sağlayacağımızın da sözünü buradan veriyoruz” dedi.

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