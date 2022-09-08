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Başbakan Ünal Üstel, belediyelerde örgütlü sendikaları ve belediye başkanlarını kabul etti

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Başbakan Ünal Üstel, belediyelerde örgütlü sendikaları ve belediye başkanlarını kabul etti
Başbakan Ünal Üstel, belediyelerde örgütlü sendikaları ve belediye başkanlarını kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, belediyelerde örgütlü sendikalardan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) yetkilileri ile belediye başkanlarını kabul etti.

 

 

Görüşmede, Maliye Bakanı Alişan Şan, UBP Genel Başkan vekili ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Maliye Bakanı Müsteşarı Burak Şoföroğlu da hazır bulundu.

 

Açıklama yapılmayan görüşmede, basının sadece görüntü almasına olanak sağlandı.

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