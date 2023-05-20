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Başbakan Ünal Üstel, Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'nin başkan ve yönetim kuruluna mazbatalarını takdim etti

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Başbakan Ünal Üstel, yakın zamanda gerçekleşen seçimi kazanarak göreve gelen Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'in başkan ve yönetim kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti.
Başbakan Ünal Üstel, Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'nin başkan ve yönetim kuruluna mazbatalarını takdim etti

Mazbata takdim töreninde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, "Köy kooperatifleri ülkemiz için önemli kuruluşlardır. Hükümet olarak Köy Kooperatiflerinin desteklenerek kalkınmasını sağlamak en önemli görevlerimizin başında gelmektedir.

Bu amaç doğrultusunda görevlerini layıkıyla yapacaklarına inandığım Çayönü Kooperatif yönetim kurulunda görev almaya hak kazanan kardeşlerimize mazbatalarını takdim etmekten büyük onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim.

Bu vesileyle Çayönü Kalkınma Kooperatif Ltd'in başkanı Hasan Yahya ve yönetim kurulunda görev alacak Çayönü'lü kardeşlerimizi tebrik eder, kendilerine başarılar dilerim" dedi.

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