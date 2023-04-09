Başbakan Ünal Üstel, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yüksek kalitede, güvenilir ve hızlı sağlık hizmetlerine, aynı zamanda duyarlı, bilinçli topluma ulaşmak için evrensel değerlere uygun olarak eksikliklerimizi tamamlayarak ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Sağlık Günü dolayısıyla mesajı yayımladı.

Ünal Üstel mesajında, “Yüksek kalitede, güvenilir ve hızlı sağlık hizmetlerine, aynı zamanda duyarlı, bilinçli topluma ulaşmak için evrensel değerlere uygun olarak eksikliklerimizi tamamlayarak ilerlemeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Ünal Üstel'in Dünya Sağlık Günü mesajı şu şekilde:

"1948 yılından bu yana insanlık için çok önemli çalışmalar yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluş günü olan 7 Nisan, her yıl ‘Dünya Sağlık Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 75. yılında dünyanın halk sağlığı alanında bir çok başarı elde etmiş olması, hastalıkların tanı ve tedavilerindeki ilerlemeler, yaşam kalitesindeki gelişmeler hepimiz için memnuniyet vericidir.

Buna karşın, günümüzde sağlık alanında yaşamakta olduğumuz zorluklar, çok kısa bir süre önce yaşamış olduğumuz pandemi deneyimi, gelecekte karşılaşabileceğimiz tehditlerin halen varlığına işaret etmektedir. Bu nedenle sağlığı önemsemeli ve sağlık yatırımlarına hız kesmeden devam etmeliyiz.

Sağlık hizmetlerine ulaşımda insanların yaşamakta olduğu eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yapmak amacıyla bu yıl Dünya Sağlık Günü’nün teması ‘Herkes için Sağlık’ olarak belirlenmiştir.

Dengesiz beslenme, fiziksel aktivite azlığı, aşırı tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımı birçok hastalığın ortaya çıkmasında etkendir ve değiştirilebilir risk faktörleridir. Aşılama ise bulaşıcı hastalıklara karşı insanlığın en önemli koruyucusudur. Ekonomik krizler ve yoksulluk yaşam kalitesini doğrudan etkileyen, insanlar arasındaki eşitsizliği derinleştiren unsurlardır.

Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakınca hastalıkların önlenmesi, ortaya çıktıktan sonra tedavisi, yüksek yaşam kalitesi ve halkın refahı her ülkenin temel hedefi olmalıdır.

Bu bilinçle hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelini çok kısa bir sürede atacağız, Girne Hastanesi’ni iç donanımlarını tamamlayarak hizmete sokacağız, yarım kalan Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için kaynak yarattık. Bu hastanemizi de belirli bir takvim içerisinde hizmete alacağız. Pamuklu’ya yeni bir sağlık merkezi yapılmasını da sağlık hizmetlerine erişim noktasında son derece önemli görüyoruz. Bu nedenle Pamuklu Sağlık Merkezi’ni de öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız.

Yüksek kalitede, güvenilir ve hızlı sağlık hizmetlerine, aynı zamanda duyarlı, bilinçli topluma ulaşmak için evrensel değerlere uygun olarak eksikliklerimizi tamamlayarak ilerlemeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Sağlık Günü’nü kutluyor, insan sağlığı için insanüstü gayretle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, tüm dünya insanlarına sağlık dolu günler diliyorum."