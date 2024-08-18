Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Başbakan Ünal Üstel, Girne ilçe seçim sonuçlarını yerinde takip etmek için GAÜ Spectrum'da...

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Diğer bölgelerde sandıklar 18.00'de kapanırken, Girne'de sabah saatlerinde bir şahsın bayılması dolayısıyla oy verme işlemine ara verilmişti bu sebeple oy verme işleminin saati uzatıldı.

Girne'de İlçe Başkanlığı için mevcut başkan Bülent Kutay ve İbrahim Erbildim, Kadın Kolları Başkanlığı için ise Fatma Ünal ile Müge Yücetürk yarışıyor.

Başbakan Üstel, sandıkların kapanmasının ardından bir açıklama yapacak.