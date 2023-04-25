Başbakan Ünal Üstel , Girne Polis Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Ziyarette Girne Polis Müdürlüğü Şeref defterini imzalayan Başbakan Üstel, bölgenin durumu hakkında Girne Polis Müdürü Gökay Karagil'den bilgi aldı.
Başbakan Ünal Üstel, "Polis Teşkilatımızın gece gündüz demeden özverili bir şekilde yapmış olduğu çalışmalar halkımızın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi adına son derece önem arz etmektedir.
Bu bağlamda Polis Teşkilatımıza yapmış oldukları zorlu görevlerinde göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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