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Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinde halkla buluşacak!

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölgesel ziyaretlerine yarın (11.11.2023) Dipkarpaz ile devam edecek.
Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinde halkla buluşacak!

Ünal Üstel'e ziyaretlerinde bazı bakanlar ile milletvekilleri ve parti yetkilileri de eşlik edecek.

Başbakan bölge ziyaretine saat 10.00’da Topçuköy Bal Festivali’nin açılışıyla başlayacak.

Üstel, bölge ziyaretini saat 11.30’da UBP Mehmetçik  ile sürdürecek ve parti örgüt binasında vatandaşlarla buluşacak. 

Üstel ardından saat 14:30’da ise UBP Yenierenköy Örgüt Binası’nda olacak. 

Ünal Üstel ziyaretlerini saat 16:00’da da Dipkarpaz ile tamamlayacak.

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