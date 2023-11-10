Başbakan Ünal Üstel, Karpaz bölgesinde halkla buluşacak!

Ünal Üstel'e ziyaretlerinde bazı bakanlar ile milletvekilleri ve parti yetkilileri de eşlik edecek.
Başbakan bölge ziyaretine saat 10.00’da Topçuköy Bal Festivali’nin açılışıyla başlayacak.
Üstel, bölge ziyaretini saat 11.30’da UBP Mehmetçik ile sürdürecek ve parti örgüt binasında vatandaşlarla buluşacak.
Üstel ardından saat 14:30’da ise UBP Yenierenköy Örgüt Binası’nda olacak.
Ünal Üstel ziyaretlerini saat 16:00’da da Dipkarpaz ile tamamlayacak.
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