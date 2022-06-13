Başbakan Ünal Üstel, KTGB Yetkilileriyle Görüşecek

Başbakan Ünal Üstel, üç yasa tasarısına karşı Meclis önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yetkilileriyle görüşüyor.
Başbakan Üstel saat 16.00 civarında KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki heyeti kabul edecek.
Başbakan Ünal Üstel, üç yasa tasarısına karşı Meclis önünde eylem yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yetkilileriyle görüşüyor.
Başbakan Üstel saat 16.00 civarında KTGB Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki heyeti kabul edecek.
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