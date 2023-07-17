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Başbakan Ünal Üstel,TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'i kabul etti

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Başbakan Ünal Üstel,TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'i kabul etti
Başbakan Ünal Üstel,TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim'i kabul etti

Başbakan Ünal Üstel bu sabah Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele istişarelerini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştiren TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i  başbakanlıkta kabul etti. Üstel'e kabulde İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de eşlik etti.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında  düzensiz göçle mücadele alanında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı, ülke güvenliği adına hayata geçirilmesi gereken  tedbirler konusunda fikir birliğine varıldı.

Başbakan Ünal Üstel, görüşmede yaptığı konuşmada düzensiz göçün tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu olduğuna işaret ederek, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin, birlik ve beraberlik içinde adanın güvenliği adına yürüttüğü çalışmaların önemini vurgulayarak,

"Ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda ele ele çalışmaya ve gerekli tüm adımları birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerinden dolayı, Sayın Yasin Ekrem Serim'e ve heyetine teşekkürlerini de sundu.

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