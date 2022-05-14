  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Başbakan Üstel 14 Mayıs Çiftçiler Günü Mesajı Yayımladı

» »
Başbakan Üstel 14 Mayıs Çiftçiler Günü Mesajı Yayımladı
Başbakan Üstel 14 Mayıs Çiftçiler Günü Mesajı Yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin  Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal bir kapı olacağını belirtti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel Çiftçiler Günü nedeni ile mesaj yayımladı

Üstel mesajında şöyle dedi:

“Çiftçilerimiz,   Ülkemizin , ekonomik yönde kalkınması ve  refah düzeyinin artmasından  tutunda  sofralarımıza kadar  ulaşan her türlü sebze ile meyvenin  üretiminde alın teri dökerek bizlere ulaşmasını sağlayan ve bu yolda  yoğun emek sarf eden  emekçi kesimlerin başında gelmektedir.

Ülkemizin bir ada ülkesi olması hasebi ile bir kez daha görülüyor ki tarımsal ve Hayvansal üretimin önemi bu pandemi döneminde  daha da anlaşılmıştır.

Tarım ve hayvancılık alanında 'Milli Üretime' dayalı bir yol izleyerek dışa bağlı olmadan gelişen, büyüyen KKTC için  son derece önem arz etmektedir.


Bu yönde ülkemizde çiftçiye ve üreticiye verilen önemin  arttırılması, ürettikleri ürünlerin hak edildiği şekilde tüketim pazarlarına ulaştırılması, KKTC tarım ve hayvancılığının gelişmesi konusunda büyük gelişim sağlanacaktır.
Türkiye'den gelen suyun en kısa zamanda ülke genelinde sulama kanallarının tamamlanması ile birlikte sadece Kıbrıs'ta değil Akdeniz coğrafyasından Dünya'ya açılacak tarımsal   bir kapı olacaktır.  Hükümet olarak tarıma, hayvancılığa ,çiftçiye yönelik desteklerimiz   bu yönde artarak devam etmektedir.”

Başbakan Üstel ,Tarlada, bağda, bahçede hayatımızın her evresinde ihtiyacımız olan ürünleri alın teri ile toprağı yoğurarak sofralarımıza ulaştıran tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM ile KTTO Ekonomik Sorunları Görüştü14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:03
  • Tatar: Türkiye'nin Desteği ile KKTC'nin Geleceği Çok Önemli Adımlar Attı14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:58
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Coşkuyla Kutlanacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:56
  • 52 Öğrenci 19 Öğretmen Pozitif14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:35
  • Üstel, KKTC Akdeniz coğrafyasından Dünya’ya açılacak tarımsal bir kapı olacak14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:14
  • Başbakanlık: “Türkiye’den AKSA borcu için 560 milyon TL gönderiliyor”14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:49
  • Amcaoğlu: Görevimin başındayım14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:33
  • Polise çarpan alkollü sürücü tutuklandı14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:54
  • Meteoroloji Dairesi, yağmur beklendiğini açıkladı.14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:53
  • 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü nöbetçi olan eczaneler14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti