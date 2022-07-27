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Başbakan Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi

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Başbakan Ünal Üstel, ekonomik aktiviteyi ve istihdamı desteklemek amacıyla hazırlanan140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketlerinin uygulamaya girdiğini açıkladı.
Başbakan Üstel: 140 Milyon TL tutarındaki yeni kredi paketleri uygulamaya girdi

Başbakan Üstel, Küçük İşletmeler II. Kredi Portföyü; Şebeke Harici Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi Kredi Portföyü; Kadın ve Genç Girişimci Kredi Portföyü adı altında, Kredi Garanti Fonu (KGF) garantili düşük faizli verilecek kredilerin, ilk 6 ayı ödemesiz 42 ay vadeli olacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, uluslararası düzeyde yaşanan Covid-19 pandemisinin ve Rusya-Ukrayna savaşının ülkemiz ekonomisine olumsuz yansımalarını asgari düzeyde tutabilmek, ekonomik aktiviteyi ve istihdamı desteklemek amacıyla daha önce açıklanan 140 milyon TL tutarındaki Kredi Garanti Fonu garantili düşük faizli kredi portföylerinin uygulamaya geçtiğini duyurdu.

Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranının yüzde 13 olduğunu belirten Başbakan Üstel, kredilerin kapsamıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

“-Küçük İşletmeler II. Kredi Portföyü (100 Milyon TL)

KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü ve gerçek tüzel kişiler için azami tutarı 150 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. KGF garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13’dür.

-Şebeke Harici Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sistemi Kredi Portföyü (20 Milyon TL)

KKTC’de kayıtlı tarım ve hayvancılıkla uğraşan vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişiler için azami tutarı 200 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. KGF garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13’dür.

-Kadın ve Genç Girişimci Kredi Portföyü (20 milyon TL)

KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü kadın ve 40 yaş altı erkek şahıs işletmeleri için azami 150 bin TL olan kredi paketi hazırlanmıştır. KGF garantisi ile kullandırılacak bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenmiştir. Sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13’dür.”

Başbakan Üstel, açıklanan bu portföyler kapsamında kredilerden kullanmak isteyen vatandaşların, aşağıdaki aracı bankalara müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

 

Aracı Bankalar:

1-Akfinans Bank Ltd.

2- Albank Ltd.

3-Asbank Ltd.

4- K.T. Koop. Merkez Bankası Ltd.

5- K. Vakıflar Bankası Ltd.

6-Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.

7-Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.

8-Nova Bank Ltd.

9-Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş

10- Türk Bankası Ltd.

11-Türkiye Halk Bankası A.Ş

12- Türkiye İş Bankası

13- Universal Bank Ltd.

14-Yakındoğu Bank Ltd.

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