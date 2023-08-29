Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı’nın şan ve şerefle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını vurguladı.

Üstel mesajında, Türk milletinin olağanüstü cesaretini, birliğini ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahip olan bu şanlı mücadelenin, o dönemde baskı altında yaşamak zorunda bırakılan bütün mazlum milletlerin özgürlük mücadelesine de ilham kaynağı olduğuna işaret etti.

Başbakan Üstel şunları kaydetti:

“Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı zaferin ardından zorlu yaşam koşullarına, uzun yıllar birbiri ardına devam eden savaşların yarattığı maddi ve manevi kayıplara rağmen yılmadan usanmadan çalışmış ve parçalanmış bir ülkeyi sıfırdan ayağa kaldırarak onurla yaşam hakkını ve özgürlüğünü elde etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti, bu zaferle kazandığı özgüven ve azmiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda güçlü adımlarla ilerlemeye devam etmiş, büyük bir yol kat ederek bugünün refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti konumuna gelmeyi başarmıştır.

Türk Milletinin hangi zorluklara göğüs gererek bugünlere geldiğinin hatırlanması ve genç nesillere aktarılması sorumluğumuzun bilinciyle;

Bu anlamlı günde, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükranlarımızı sunuyor, canlarını vatan uğrunda feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”