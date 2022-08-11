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Başbakan Üstel: Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sefere çıkmasından mutluluk duyuyoruz

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Başbakan Üstel, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sefere çıkmasından dolayı heyecan, gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.
Başbakan Üstel: Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sefere çıkmasından mutluluk duyuyoruz

 

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sefere çıkmasından mutluluk duyduğunu belirtti. 

Başbakan Üstel, Abdülhamit Han’ın Mavi Vatan’daki yolculuğuna refakat edecek gemilere 24 Aralık 1963 gecesi şehit edilen merhum Binbaşı Nihat İlhan’ın evlatları olan “Hakan, Kutsi ve Murat” isimlerinin verilmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her platformda hak ve menfaatlerini kendi menfaatlerinden ayırmayan Anavatan Türkiye’nin Abdülhamit Han Sondaj gemisini filosuna katarak çalışmalara başlatması, bölgede yaşanacak olan güç dengelerinde önemli bir farklılık yaratacağını vurguladı.

“ABDÜLHAMİT HAN SONDAJ GEMİSİ, BİZLERE BÜYÜK BİR GÜÇ KATACAK”

Üstel, “Mavi Vatan’da Anavatan ile birlikte yürüttüğümüz hak arayışımızda Abdülhamit Han Sondaj gemisinin bizlere büyük bir güç katacağına olan inancımız tamdır.

Dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahip olan Türkiye’nin bölgede yapmış olduğu çalışmalar bizleri gururlandırmaktadır.

Doğu Akdeniz'de Türkiye tarafından yapılan arama ve sondaj çalışmaları Türk tarafının kendi egemenlik alanları içerisindedir.

Bu konuyla ilgili Rum ve Yunan tarafından yapılan mesnetsiz açıklamaların ve gerginliği tırmandırmaya yönelik tutumlar, tarafımızca hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle son teknoloji ile donatılmış yeni nesil sondaj gemimizin seferini şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına selamlıyor ve hayırlı haberler temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum.”

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