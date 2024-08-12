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Başbakan Üstel açıkladı: Akaryakıtta indirime gidiliyor

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Başbakan Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı.
Başbakan Üstel açıkladı: Akaryakıtta indirime gidiliyor

Başbakan Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı.

Hayatın ucuzlaması için çalıştıklarını anlatan Üstel, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı. Üstel, “yarın akaryakıt ürünlerine 1 TL indirim yapacağız” dedi.

Güney’deki alış veriş trafiğinin Kuzey Kıbrıs’a akması için de uğraş verdiklerini anlatan Üstel, akaryakıt fiyatındaki ucuzlamanın bunu sağlamada önemli olacağını kaydetti.

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