Başbakan Üstel açıkladı: Akaryakıtta indirime gidiliyor

Başbakan Ünal Üstel, Ticaret Odası’nı ziyaretinde önemli açıklamalar yaptı.
Hayatın ucuzlaması için çalıştıklarını anlatan Üstel, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı. Üstel, “yarın akaryakıt ürünlerine 1 TL indirim yapacağız” dedi.
Güney’deki alış veriş trafiğinin Kuzey Kıbrıs’a akması için de uğraş verdiklerini anlatan Üstel, akaryakıt fiyatındaki ucuzlamanın bunu sağlamada önemli olacağını kaydetti.
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