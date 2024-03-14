  • BIST 8910.8
  • Altın 2240.404
  • Dolar 32.1212
  • Euro 35.2546
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

Başbakan Üstel açıkladı: Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki ay çıkılıyor

» »
Başbakan Ünal Üstel, Tıp Haftası nedeniyle, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başbakan Üstel açıkladı: Güzelyurt Hastanesi ihalesine önümüzdeki ay çıkılıyor

Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde birlik başkanı Ahmet Özant sağlıktaki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren mektubu birlik adına Başbakan Ünal Üstel’e sundu.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada kendisinin de tıp camiasının içinden geldiğini hatırlatarak, “14 Mart Tıp Bayramı”nın öneminin ayrı olduğunu belirtti.

Ünal Üstel “Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sağlayabilmenin yoğun çabası içerisindeyiz. Hükümete geldiğimiz günden beridir sorunları biliyoruz ve birer birer çözmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Tıp Haftası nedeniyle kamuoyuna bir de müjde vermek istediğini belirten Üstel, Güzelyurt Hastanesi için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağını ve hem Güzelyurt hem Lefke halkının yararlanabileceği modern bir hastanenin kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

Öte yandan Girne Hastanesi için de ekipman hazırlığı yapıldığını ve kısa bir süre içinde Girne’deki yoğunluğun ortadan kaldırılacağını kaydeden Başbakan Üstel, Serdarlı, Maraş, Pamuklu ve Lapta'ya da sağlık ocağı yapılacağını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlanıyor14 Mart 2024 Perşembe 10:52
  • KTÖS’ten hükümete istifa çağrısı!14 Mart 2024 Perşembe 10:44
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak14 Mart 2024 Perşembe 09:03
  • Döviz güne nasıl başladı?14 Mart 2024 Perşembe 09:02
  • Gardiyanoğlu: Sosyal Devletsek Eğer Herkese Ulaşacağız13 Mart 2024 Çarşamba 17:17
  • Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması13 Mart 2024 Çarşamba 16:04
  • Mehmet Eziç'e başarılı operasyon13 Mart 2024 Çarşamba 15:54
  • Yarından itibaren yağışlı hava geliyor...13 Mart 2024 Çarşamba 15:43
  • Resepsiyonist otelin kasasını boşalttı!13 Mart 2024 Çarşamba 15:42
  • Ercan'dan çıkış yaparken tutuklandılar13 Mart 2024 Çarşamba 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti