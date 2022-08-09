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Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek

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Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek
Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek

Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir televizyon programında hükümet icraatlarını değerlendirdi.

Başbakan Üstel, zor koşullarda hükümet görevini devraldıklarının bilincinde olduklarını kaydederek, savaş, pandemi ve dövizdeki büyük dalgalanmaların sebep olduğu hayat pahalılığının yalnız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni değil Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkelerini de derinden etkilediğinin altını çizdi.

“Bizim ülkemiz küçük diye bu kriz daha çok hissedildi” diye konuşan Üstel, krizin daha az hissedilmesi için çalışmalar yapıldığını ve halktan ‘birlik beraberlik’ beklediklerini dile getirdi.
Üstel, ülkede radikal kararlar alacaklarını belirterek, “Daha önce hükümeti kurduktan sonra belediyeler reformu yapacağız dedik ve yola çıktık, Cumhuriyet Meclisi’nde yasa alt komiteye geldi ve büyük tartışmalar oldu” dedi.
Başbakan Üstel, bunun üzerine bir Ad-Hoc Komite kurduklarını belirterek, komitenin Temmuz ayı içerisinde çalışarak kriterleri bitirdiklerini ve raporu Cumhuriyet Meclisi’ne sunduklarını kaydetti.
Üstel, “Toplumda uzlaşıyı bozmadan, birbirine düşürmeden, geleceğini şekillendirmek için adımlar atacağız. Belediyelerimizi daha güçlü bir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun reform yapacağız dedik ve ilk adımımızı uzlaşı şeklinde atıyoruz” diye konuştu.

Üstel, “Belirlenen kriterler doğrultusunda, kaç tane belediye olacağı da bu hafta belirlenecek, önümüzdeki hafta bu sayıyı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirip yerel seçimin startını vermiş olacağız” dedi.
Kriterler ne gerektirirse ilgili komitenin onu yapacağını vurgulayan Üstel, şu an için sayının kaç olacağının belli olmadığını söyledi.

Denetim eksikliğinin dile getirilmekte olduğundan bahseden Üstel, belediyelerin bu denetimi yapması gerektiğini, ancak mali yapıları çöktüğü için bunu yapamadıklarına dikkati çekerek, belediyeleri güçlendirmek için bu tip hakları belediyelere verdiklerini ifade etti.
Üstel, dünyada krizin olduğunu ifade ederek, “TL kullanmanın bazen avantajlarını bazen de dezavantajlarını yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı enerjiyi çok etkiledi, tahılı da etkiledi. Türkiye büyük bir diplomasi zaferi kazandı ve tahıl koridorunu açtı” dedi.

Petrol ve gazın yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri olduğunu dile getiren Üstel, “Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’dan bu konuda yardım istediğini kaydederek, “Türkiye’den elektrik üretim anonim şirketinin en üst düzey yöneticileri geldi. Önümüze bir rapor çıkacak, bu raporla beraber enerji politikamızı yeniden şekillendireceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, istikrarlı bir fiyat politikası ile sık sık elektrik zammı yaşanmayacağını söyledi.

Başbakan Üstel “Biz doğrusunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Hükümet icraatları
Başbakan Üstel: Halktan birlik ve beraberlik istiyoruz
Başbakan Üstel: Ad-Hoc komitede KKTC’de kaç belediye olacağı belirlenecek
Üstel: Yeni enerji politikamızı oluşturacağız

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