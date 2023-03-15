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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Başbakan Üstel: Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta “Acıyaman”a dönüşmüştür

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İsias Otel enkazına halk adına siyah çelenk bırakan Başbakan Ünal Üstel, "Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta “Acıyaman”a dönüşmüştür." dedi.
Başbakan Üstel: Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta “Acıyaman”a dönüşmüştür

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretleri Adıyaman’da noktaladı.

İsias Otel enkazına halk adına siyah çelenk bırakan Başbakan Üstel, Adıyaman Valisi ve Adıyaman Başsavcısı ile görüştü.

Yürütülen ceza soruşturması hakkında detaylı bilgiler alan Başbakan Üstel, daha sonra kısa bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Üstel, “Adıyaman depremden en çok etkilenen illerden biri. Büyük acılar yaşadınız. Biz de yaşadık. Ortak Acılarımızı paylaşmak için buradayız. Adıyaman’da Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de çok büyük acılar yaşadık. Adıyaman, Kıbrıs için bir gecede adeta “Acıyaman”a dönüşmüştür” dedi.

Üstel, “Buradaki İsias Otel’de yaşadığımız kayıplar, Şampiyon Meleklerimiz’i kaybetmemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir asırdır yaşadığı en büyük acılardan biridir” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN OLARAK DEĞİL, BİR BABA OLARAK BU DAVANIN TAKİPÇİSİYİM”

“O yüzden burada yürütülen ceza soruşturmaları bizler için son derece önemlidir” diyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Adıyaman Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile kendilerine iletilen tüm talepleri hiç zaman kaybetmeden işleme koymuş ve ceza soruşturmalarını başlatmıştır. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Şunu da açıkça ifade etmek istiyorum; Biz Türk yargısına güveniyoruz. Davayı yakından takip ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının, meclisinin ve hükümetimizin gözü kulağı bu davanın üzerindedir.

Bir başbakan olarak değil, bir baba olarak, bu evlatların sorumluluğunu ve acısını yüreğinde hisseden bir insan olarak bu davanın şahsen takipçisiyim. Kıbrıs’ta evlatlarını yitiren ailelerimiz de, halkımız da bu davanın takipçisidirler. Yaşananlar yeniden yaşanmasın, bu acıları yaşatanlar başkalarına da aynı acıyı yaşatmasın diyorsak, suçlular hak ettikleri cezayı çekmelidir. İnanıyorum ki, adil bir yargılama sonucunda, suçlular hak ettikleri ibretlik cezaları mutlaka alacaklardır.”

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