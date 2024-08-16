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Başbakan Üstel, Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunu inceledi

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Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Alsancak - Lapta - Karşıyaka ana yolunda incelemelerde bulundu. Üstel buradaki konuşmasında, “Yıl sonuna kadar bu yol, ilgili şirket tarafından tamamlanıp bölge halkının kullanımına sunulacak” dedi.
Başbakan Üstel, Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunu inceledi

Başbakan Ünal Üstel, yapımı devam eden Alsancak-Lapta-Karşıyaka ana yolunda incelemelerde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, LAÇ Belediye Başkanı ve bürokratların da hazır bulunduğu incelemede, Başbakan Üstel’e projeyi üstlenen şirket yetkilileri, asfaltlama, altyapı, köprüler ve direnaj sistemi ile ilgili yapılan son aşama çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Tüfekçi İnşaat Direktörü Hüseyin Tüfekçi bilgi aktarırken, “Altyapı oteller bölgesine kadar bitti. Elektrik altyapısı ve Direnaj çalışması bitiyor. Güney cephenin asfaltını dökmeye başlıyoruz. Okullar açılana kadar yetiştirmeye çalışacağız” dedi

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser de aşırı yağmurlar nedeniyle, yolun geçtiği bölgede zaman zaman taşkınlar olduğunu hatırlattı.

Ataser, “Sayın Başbakan konuya el attı. Büyük bir sorun çözülüyor. Hassasiyeti için Başbakan Üstel’e teşekkür ediyoruz” dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yol projesinde son aşamaya geldiklerini söyledi

Arıklı, “ Teknik bir takım sorunlar yaşanıyor ama başbakanın talimatı var bitirilmesini istiyor. Maddi manevi fedakarlığa hazır. Sayın Başbakana teşekkür ediyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de “2012 de ihale edilip 2012 den beri bekleyen Girne Batı yollarının, biz hükümete gelir gelmez, ilk günlerde çalışmasını yaptık. Ve 2012 de ihaleye çıkılan yarım kalan ve ondan sonra da gündemden düşen yol projesinin sonundayız” dedi.

Üstel Şöyle devam etti:

“Yıl sonuna kadar bu yol, ilgili şirket tarafından tamamlanıp bölge halkının kullanımına sunulacak. İklim değişikliğinden zaman zaman yağışlardan sel felaketleri de olur. O sel felaketlerine köprülerin tümünü de yeniliyoruz. Artık herhangi bir yağış yağdığı zaman sel felaketi altında maruz kalacak bölge halkımızı için iyileştirmiş olalım. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar hem güvenli yol trafiğini sağlamak için hem de yol da seyrederken insanlarımızın daha çağdaş bir yol seyri almaları için ve bir taraftan yol düzenlemesi yapılırken bir taraftan kaldırım çalışmaları yapılırken bir taraftan da bölgenin ışıklandırılması yapılıyor. Ve özellikle Alsancak Lapta Çamlıbel belediyesiyle iş birliği içerisinde çemberleri de iyi bir noktaya götüreceğiz. Burada yaptığımız yolu, bölge halkına güzel bir eser olarak bırakalım hem de insanımız daha rahat daha güvenli bir yolda seyir yapabilsin. Bu yüzden biz bugün ilgili bakan arkadaşımız Erhan Arıklı ile belediye başkanı ile ve ilgili daire müdürleri ile yerinde bir incelemek istedik. Yerinde bir keşif yapmak istedik çünkü hesapta olmayan bazı bedeller ortaya çıktı. Onları da yerinde inceledikten sonra daire müdürlerinin yapacakları çalışmalarla biz yolu durdurmadan ilgili şirket süratli bir şekilde yolu bitirmesi için o incelemelerini yaptık bitirdik . İlgili şirkette elinden geldiği çabayı ortaya koyuyor. Burada bölge halkında büyük bir duyarlılık gösteriyor. Anlayışlarından dolayı da bölge halkıma teşekkür ediyorum. Ve inanırım yıl sonuna kadar bu yolu tamamlayıp ondan sonrada doğu bölgesindeki ıstırap yolunun temelini atmak için o tarafa geçeceğiz. Ve aynı sıkıntıları yaşayan Girne – Çatalköy yolunu da ileriki günlerde startını vermiş olacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

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