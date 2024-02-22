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Başbakan Üstel: Azerbaycan'la tek yürek geleceğe hazırız

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Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi, "Her gün daha da gelişen Azerbaycan ilişkileri, KKTC'nin dünyanın bir parçası olma yolculuğunda attığı ilk adımlardır" dedi.
Başbakan Üstel: Azerbaycan'la tek yürek geleceğe hazırız

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı  Tahir Budagov'un daveti üzerine gerçekleştirdikleri Azerbaycan ziyareti ve  temasların son derece verimli geçtiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Burada kurduğumuz yeni dostluklar ve bu dostluklardan doğan samimi ilişkiler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni coğrafyalara girişi ve dünyanın bir parçası olma yolculuğunun adeta ilk adımları gibidir. Yeni Azerbaycan Partisi ile Ulusal Birlik Partisi arasında imzalanan işbirliği protokolü siyasal, kültürel ve ekonomik  ilişkilerimizin köprüsüdür.

2022 yılında başlayan ön görüşmelerin ardından 2023 yılında imzalanan işbirliği protokolü ile taçlandırdığımız Yeni Azerbaycan Partisi ilişkilerimiz her gün daha da ileri noktaya taşınıyor.

Ülkelerimiz arasında, siyasal, kültürel ve ekonomik  ilişkilerin adeta köprüsü haline dönüşmüştür.

Partilerimiz arası bu işbirliğinin yanına Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Azerbaycan ziyaretinde en üst seviyede karşılaması ve geçtiğimiz gün yine Sayın Aliyev'in dünyanın gözleri önünde gerçekleşen basın toplantısında  Cumhurbaşkanımızı Şuşa'ya davet etmesi; ilişkilerin zirve noktasına çıktığının en büyük göstergelerinden biridir.

Yeni Azerbaycan Partisi ziyaretimizde ve gerçekleştirdiğimiz partiler arası görüşmelerde bu samimiyeti bir daha teyit ettik. Ülkelerimiz arası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortaya konacak yol haritası üzerinde çalışmalar yürüttük. Aynı zamanda partiler arası bu ilişkilerin sadece tepe yöneticileri arasında kalmaması, bunun partilerimizin Kadın Kolları ve Gençlik Kolları arasındaki ilişkilere de yansıması noktasında bir mutabakat sağladık.

Ayı zamanda, ekonomik ilişkilerimizin gelişimine yönelik çalışmaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ele alınması için kendilerini ve hükümet yetkililerini ülkemize davet ettim. Çok yakın bir gelecekte KKTC'de düzenleyeceğimiz bir zirvede ilişkilerimizi tüm boyutları ile ele alacağız.

Çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde Azerbaycan-KKTC Ekonomik ve Siyasi İlişkilerini geliştirmek için önemli zirve ve toplantılar gerçekleştireceğiz.

Atacağımız somut adımlar, halihazırda olan kardeşlik ilişkimizi, siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan da en üst seviyeye çıkaracak. Özetleyecek olursak KKTC-Azerbaycan İlişkileri, yüzlerce yıllık, kardeşlik ve soydaşlık ilişkimiz üzerine zaten  inşa edilmiştir. Şu anda yaptığımız şey, hali hazırda var olan bu samimi ilişkilerin atılacak somut adımlarla siyasi, ekonomik ve kültürel düzeyde de hak ettiği noktaya çıkarılması işidir. Biz, ortak bir milletin iki devleti olarak gördüğümüz Azerbaycan'la tek yürek olarak geleceğe yürümeye hazırdır."   

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