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Başbakan Üstel, Bayram mesajı yayımladı

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Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı, İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.
Başbakan Üstel, Bayram mesajı yayımladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkı, İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Başbakan Ünal Üstel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

İslam Alemi’nin en özel günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nı tüm Müslüman alemi ile birlikte ülkemizde idrak etmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Bayramlar şartları ne olursa olsun insanları birbirlerine daha da yakınlaştıran ve kenetlenmelerini sağlayan en özel ve en anlamlı vesilelerdir.

Küskünlüklerin, dargınlıkların, kızgınlıkların yerini, barışmanın, kucaklaşmanın aldığı günlerdir.

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca yaşamış olduğu tüm zorluk ve sıkıntıları birlik ve beraberliğini koruyarak aşmayı başarmış bir halktır.

Bugün içinden geçmekte olduğumuz tüm zorluk ve sıkıntıları da ancak ve ancak birlik ve beraberliğimizi koruyarak aşabiliriz.

Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile dünyada hak ettiğimiz yeri almak ve ülkemizi geleceğe hazır hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Halkımızın refah seviyesini korumak, bu çağda bizlere yakışmayan tüm alt yapı eksikliklerinin tamamını ortadan kaldırmak, ulaştırma, enerji gibi konularda gelişmiş dünya ülkelerinin seviyesine çıkmak için ortaya koyduğumuz hedeflere doğru yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz.

Geçirdiğimiz seçim bizlere bir kez daha göstermiştir ki, halkımız üst üste tekrarlanan, seçimlere artık ilgi göstermiyor.

Halkımız, uzun soluklu ve istikrarlı hükümetlerle büyük hedeflere yürümek istiyor. Hayatına dokunan, yaşamını iyi yönde değiştiren projelerin ve reformların gerçekleşmesini bekliyor.

Laf değil iş bekliyor. Soyut kavramların peşinden koşmuyor, evrensel akla ve ülke gerçeklerine uygun şekilde yıllardır çözülemeyen sorunların çözülmesini bekliyor.

Halkımızın bizlere vermiş olduğu açık mesaja uygun olarak, devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, birliğimizi güçlendirerek, birbirimize daha da sıkı sarılarak istikrar içinde yolumuza devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Halkımızın, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum, tüm insanlara sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum.

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