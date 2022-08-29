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Başbakan Üstel: Belediye çalışanlarının hiçbiri mağdur edilmeyecek

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Başbakan Ünal Üstel bu sabah BRT’de ‘Manşet+’ programına konuk oldu.
Başbakan Üstel: Belediye çalışanlarının hiçbiri mağdur edilmeyecek

Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu programa katılan Başbakan Üstel, gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu

Başbakan Üstel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Vatandaş nezdinde ek bir külfet yaratılması için çalışmalar yapıyoruz. Belediye hizmetlerinde sıkıntı var. Boşalan kadrolarda hiçbir belediyelerde atama yapılmadı.

2013’ten 2022’ye kadar hiçbir şey yapılmadı. İstikrarsız dönemde ülkemiz geriye gitmeye başladı. Ülkemizi biz yeniden şekillendireceğiz dedik. Belediye Reformu çalışmaları 2008’de başladı

Bunun bu kadar tartışılmasının tek sebebi siyasi. Belediyeler kapatılmıyor hizmet kalitesini artırmak için belediyeler birleştiriliyor. AB ve Türkiye’den uzmanların verdiği rapora göre 6 ilçe 6 belediye olması gerekiyordu.

Sendikalar çalışanlar mağdur olacak diye feryat etmeye başladı Çalışanların hiç birisi mağdur olmayacak. Çalışanların özlük haklarına dokunulmayacak.

Çocuklarımızın geleceği için ülkeyi yeniden dizayn edeceğiz. Bazı belediyelerin birleşmesiyle havuzdan alacağı katkılar ile mali yapısı güçlenecek böylece vatandaşa hizmet daha iyi olacak.

Reformlar sancılı olabilir ama bu sancıları gidermek iktidarların görevidir. Biz bunu yapıyoruz.

18 belediye ile 27 Kasımda seçime gitmek için çalışıyoruz.

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