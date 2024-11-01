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Başbakan Üstel, bir gece müşahede altında tutulacak

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Başbakan Ünal Üstel’in, bir dizi tetkikten geçirildiği, acil cerrahi girişim gerektiren bir durum tespit edilmediği, safra kesesine yönelik tıbbi tedavi ile şikayetlerinin geçeceği düşünülerek bir gece YDÜ Hastanesi’nde kalacağı açıklandı.
Başbakan Üstel, bir gece müşahede altında tutulacak

Başbakan Ünal Üstel’in, bir dizi tetkikten geçirildiği, acil cerrahi girişim gerektiren bir durum tespit edilmediği, safra kesesine yönelik tıbbi tedavi ile şikayetlerinin geçeceği düşünülerek bir gece YDÜ Hastanesi’nde kalacağı açıklandı.

YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, Başbakan Ünal Üstel’in rahatsızlığıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Balkan, Üstel’in sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurduğunu, burada yapılan tetkikler sonrasında gastroenteroloji konsültasyon ihtiyacı nedeniyle YDÜ Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi.

YDÜ Hastanesi’nde Üstel’e, genel cerrahi muayenesinin ardından Gastroenteroloji Uzmanı  Abdülvahit Yükselen tarafından endoskopik muayene yapıldığını ve yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağında şikayetlerini açıklayacak bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

Balkan, üst karın ağrıları nedeniyle kalp ile ilgili bir rahatsızlık olabileceği düşünülerek Kardiyoloji bölümünde Prof. Dr. Hamza Duygu tarafından yapılan koroner anjiyoda da kalp patolojisi saptanmayan Üstel’e daha sonra radyoloji doktoru Uğurcan Balyemez tarafından hapatopiyer ultrasound ile bakıldığını ve bu tetkikte safra kesesinde boyut artışı, kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptandığını aktardı.

Balkan, tüm tetkikler yapıldıktan sonra acil cerrahi gerektiren bir pataloji olmadığı, safra kesesine yönelik tıbbi tedaviyle şikayetlerinin geçeceği düşünülerek, Üstel’in bir gece hastanede kalmasına karar verdiklerini söyledi.

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