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Başbakan Üstel: Bir ülke ancak ve ancak kadınları da güçlüyse, güçlüdür

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Başbakan Ünal Üstel, “Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bir ülke ancak ve ancak kadınları da güçlüyse, güçlüdür" dedi.
Başbakan Üstel: Bir ülke ancak ve ancak kadınları da güçlüyse, güçlüdür

Başbakan Ünal Üstel, “Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda,  8 Mart’ın kadınların hak arama mücadelesinde önemli simgesel bir uluslararası gün olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde kadınlarımızın giderek artan bir şekilde gerek sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda, gerekse bilimsel çalışmalar, sanat  ve iş hayatında aktif rol oynadığını ve toplumumuza  önemli katkılar sağladığını görmek bizleri mutlu etmektedir.” dedi.

Başbakan Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her toplumda olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunda da kadının önemli bir yeri vardır.  Kıbrıs Türk kadını tarihimiz boyunca, yaşamın her safhasında her türlü sorumluluğu paylaşmış,  Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele ile dolu tarih yolculuğunun her safhasında cesaretiyle adını tarihe yazdırmıştır.

Kadınlarımızın, aileleri ve toplum için verdikleri mücadele,  hayat boyu fedakârca üstlendikleri tüm roller ve görevlerde ortaya koydukları emekleri her daim takdire şayandır.

Hayatın tüm alanlarında her türlü fedakârlığı gösteren kadınlarımızın yeni nesillerin yetişmesinde annelik vasfı ile üstlendikleri büyük sorumluluk,  geleceğimizin inşasında hayati bir öneme sahiptir.

Hükümet olarak bizlere düşen en büyük görev, kadınlarımızın hayatın her alanında eşit koşullarda yer almalarını, kadın haklarının korunarak iyileştirilmesini, kadına karşı şiddetin önüne geçilmesini, kadınların toplumda hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarını sağlamaktır.

Çünkü biliyoruz ki bir ülke ancak ve ancak kadınları da güçlüyse, güçlüdür…

Kadınlarımızın yaşadığı aile içi şiddet, istismar, iş hayatında, ekonomik yaşama etkin katılım gibi konularda yaşadığı sorunların farkındayız…

Yaşanan sorunları ortadan kaldırabilmek için hep birlikte mücadele etmek zorundayız …

Hükümet olarak kadınlarımızın geleceğe güvenle bakmaları, rahat ve güven içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapacağız.

Kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri, ekonomik, sosyal yönden güçlenmelerini sağlama hedefiyle, kadın girişimcileri destekleyecek ve öncelik tanıyacak projeler başta olmak üzere kadınlarımızın önünü açacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü ve çabalarımızın sürdüğünü vurgulamak istiyor,  tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü en içten duygularımla kutlarım.”

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