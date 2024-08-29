  • BIST 9826.99
  • Altın 2757.44
  • Dolar 34.1453
  • Euro 38.0122
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği

» »
Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin gücünün, birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının önünde hiçbir gücün durmayacağının en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı.
Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği

Başbakan Üstel, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk milletinin, işgale, esarete ve teslimiyete karşı kükreyişi, haykırışı olan 30 Ağustos zaferini bir kez daha selamlıyorum. Milletimizin gücünün, birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının önünde hiçbir gücün durmayacağının en somut örneklerinden olan 30 Ağustos zaferi, bu güçlü milletin bir ferdi olan Kıbrıs Türklerini de onurlandırmaktadır, gururlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimiz ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Anavatan Türkiye’mizin istiklal mücadelesine ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm kahramanlarımızı ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kamyon araçların trafiğe çıkış saatleri denetlendi29 Ağustos 2024 Perşembe 11:52
  • Ataoğlu’ndan Türkiye’ye çağrı: Tatile Yunan’a değil, Kıbrıs adasına gelin29 Ağustos 2024 Perşembe 11:45
  • Taçoy, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti29 Ağustos 2024 Perşembe 09:43
  • Salamis kazılarının başkanlığını yürütmüştü: Prof. Dr. Ahmet Özgünel, hayatını kaybetti28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:58
  • Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bugün KKTC’ye geliyor28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:35
  • Taçoy: Mutlaka fiber ağı kurmak zorundayız28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:31
  • Turgay Kırok: Her yıl 30'dan fazla farklı ülkeden uyuşturucu ticareti yapanları yakaladık27 Ağustos 2024 Salı 16:47
  • KKTC'ye yaptırımlar... Üstel vurguladı: Gerekli tüm adımlar atılacak27 Ağustos 2024 Salı 16:27
  • Ombudsman, Taşpınar’da kayıtsız kuyuların mağduriyet yarattığını belirledi27 Ağustos 2024 Salı 16:22
  • Spiral makinesi elinden kaçtı... 50 Yaşındaki Bakır yaralı!27 Ağustos 2024 Salı 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti