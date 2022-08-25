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Başbakan Üstel BRT’de gündemi değerlendirecek

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Başbakan Üstel BRT’de gündemi değerlendirecek
Başbakan Üstel BRT’de gündemi değerlendirecek

Başbakan Ünal Üstel, Belediyeler reformu ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri BRT’de değerlendirecek.

BRT’de yayınalan Manşet + prgoramına konuk olacak olan Başbakan Üstel, belediyelerin sayısının 18’e indirilmesini öngören Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan gelişmeler ve ilgili komitede görüşülen Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili soruları yanıtlayacak.

Başbakan Ünal Üstel’in konuk olacağı program 29 Ağustos Pazartesi saat 08.35’te BRT ekranlarında olacak..

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